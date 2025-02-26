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Дорожники відновили пошкоджені в ДТП на Прикарпатті світлофори, огородження та опори. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дорожники відновили пошкоджені в ДТП на Прикарпатті світлофори, огородження та опори. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/02/2025 19:17
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На Прикарпатті дорожники відновлюють бар’єрне огородження, дорожні знаки та опори, які зазнали руйнувань після скоєння ДТП.

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Таких фактів пошкоджень від початку року у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області наводять декілька:

  • – світлофорні об’єкти в селах Ямниця на дорозі Н-09 Мукачево – Львів та в селі Черніїв на дорозі Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця;
  • – опори електропередач на об’їзній Коломиї та в селі Матеївці на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига;
  • – бар’єрне огородження у Долині біля WIM – системи моніторингу ваги вантажного транспорту в русі на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига, на мосту в селі Гошів на дорозі Н-10 Стрий – Мамалига, в селі Ценява на перехресті доріг Н-10 та Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський;
  • – кільцева розв’язка та опора ЛЕП біля Тисмениці на дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль.

“За наслідками ДТП працівники Патрульної поліції спільно з представниками Служби відновлення складають протоколи, де з-поміж іншого вказують факти пошкодження дорожньої інфраструктури та складають дефектні акти щодо вартості робіт з їх ремонту. Відшкодовують ремонтні роботи винуватці ДТП або добровільно, або за рішенням суду. А це значні кошти. Окрім того, на проведення відновлювальних робіт потрібен час, що створює небезпечну аварійну ситуацію в місцях пошкоджень”,- наголошують у Службі.

Дорожники відновили пошкоджені в ДТП на Прикарпатті світлофори, огородження та опори. ФОТО