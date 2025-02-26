На війні загинув прикарпатець Іван Андрейчук

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Скорботна звістка прийшла на Коломийщину

У Донецькій області 25 лютого 2025 року загинув солдат з Івано-Франківщини Іван Андрейчук.

Трагічну звістку повідомили на сайті Підгайчиківської сільської ради, передає Правда ІФ

Як ідеться у дописі, Іван Андрейчук народився 18 грудня 1980 року. Жив у селі Підгайчики Івано-Франківської області. Військовий служив у кулеметному відділенні однієї з військових частин ЗСУ.

Іван Андрейчук загинув під час танкового обстрілу РФ поблизу села Торське Краматорського району Донецької області.

Про дату та час зустрічі тіла Героя та чину похорону повідомимо згодом.