Старостою Радчі стала Ярослава Ярчук

25 лютого, на 50-й сесії Івано-Франківської міської ради ухвалили рішення про призначення Ярослави Ярчук старостою Радчанського старостинського округу.
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Про це пише Галка.
Раніше Ярослава Ярчук працювала на посаді діловода у селі Радча. Після призначення вона стала 55 членом виконкому.