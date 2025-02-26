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Старостою Радчі стала Ярослава Ярчук
Диван на коліщатках в темній вітальні

Старостою Радчі стала Ярослава Ярчук

Автор: Олег Мамчур
26/02/2025 18:45
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25 лютого, на 50-й сесії Івано-Франківської міської ради ухвалили рішення про призначення Ярослави Ярчук старостою Радчанського старостинського округу.

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Про це пише Галка.

Раніше Ярослава Ярчук працювала на посаді діловода у селі Радча. Після призначення вона стала 55 членом виконкому.