В Івано-Франківську покажуть фільм присвячений пам’яті Руслана Ганущака

Франківців запрошують на вечір пам’яті Руслана Ганущака – документаліста, телеоператора, добровольця підрозділу «CODE 9.2» 92-ї ОМБр, який загинув у бою 11 січня 2025 року, захищаючи Україну.
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У межах заходу відбудеться показ його документально-музичного фільму «Україна. Майдан. Перезавантаження» – унікальної хроніки подій Революції Гідності без слів, лише через силу відео та музику бандуристок квартету «Ґердан».
- 27 лютого, 18:00
- Кінотеатр «Люм’єр»
У програмі:
- Показ фільму, створеного на основі відеоархівів Руслана Ганущака
- Спогади дружини, побратимів і колег Героя
- Вшанування пам’яті усіх, хто віддав життя за Україну
Організатором заходу є ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», Національна спілка кінематографістів України, Національний музей Революції Гідності, Будинок кіно, ТРК «РАІ» та родина Руслана Ганущака.