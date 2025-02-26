Меланія Трамп вкотре вразила вишуканим образом

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп повернулася до публічних заходів після місяця відсутності, вигулявши стильний образ на щорічній губернаторській вечері в Білому домі. Пише Табло ID.

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Для цієї урочистої події 54-річна перша леді США знову вдягнула класичний чорний смокінг від Dolce & Gabbana, пише CNN. У цьому ж костюмі вона позувала для свого офіційного портрета.

Аутфіт складався з приталеного жакета з широкими атласними лацканами і звужених штанів із шовковим поясом. Образ доповнила біла сорочка, що гармоніювала з вбранням її чоловіка, президента Дональда Трампа.

Подружжя з’явилось у схожих чорно-білих вбраннях

Фото з Instagram



Меланія особисто займалася підготовкою до губернаторської вечері в Білому домі

Дональд не оминув нагоди висловити подяку дружині за її невтомну роботу над організацією заходу, підкресливши її високі організаторські здібності.

“Вона дуже старалася, щоб усе було ідеально. І в неї дуже добре це виходить”, — похвалив Меланію президент США.

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