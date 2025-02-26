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На Калущині на місці пожежі сухої трави виявили тіло чоловіка

Автор: Lilia
26/02/2025 17:30
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Незважаючи на численні застереження рятувальників люди продовжують спалювати суху траву. Ймовірно, внаслідок такої діяльності сьогодні на пожежі сухої трави у селі Брошнів, Брошнів-Осадської ТГ загинув чоловік 1944 р.н. (інформація уточнюється).

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

Рятувальники спільно з працівниками поліції, екологічної інспекції та представниками лісового господарства продовжують проводити рейди в тергромадах області щодо запобігання таким пожежам та виявлення правопорушників. 

Станом на 16:30 на території області зареєстровано 34 пожежі в екосистемах! 

Головне управління ДСНС в області застерігає мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати сухої рослинності, адже звичайна людська недбалість й необачність призводить до загоряння господарських будівель, житлових будинків, транспортних засобів та навіть втрати людського життя.