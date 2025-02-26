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На Коломийщині у карколомній ДТП загинула жінка

Автор: Lilia
26/02/2025 17:15
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На Коломийщині, у селі Ворона Отинійської громади, зіткнулись потяг та автомобіль марки Шевроле Авео. Є потерпілі та одна людина померла.

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Пише Правда.іф з посиланням на Телеканал НТК

“Внаслідок зіткнення потяга з автомобілем марки Шевроле Авео загинула водійка – жінка 1976 року народження.

Три пасажири госпіталізовані 1956, 1961 та 1952 років народження”, – повідомляють рятувальники Коломийщини.