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Прикарпатцям пояснили, як правильно подати звернення щодо рідних, які зникли безвісти

Автор: Lilia
26/02/2025 17:05
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У 2023 році Кабінет Міністрів ухвалив передачу функцій Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ. З того часу МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням Реєстру. 

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Разом з тим, в областях запровадили посади представників Уповноваженого з питань осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. На Івано-Франківщині цю посаду з лютого 2024 року обіймає Наталя Пасічник.

Як рідним правильно подати звернення щодо зниклого безвісти, Наталя Пасічник розповідала в інтерв’ю журналістці Фіртки.

“Насамперед потрібно звернутись до військкомату та до військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу. Там родичам мають повідомити, що відбувається з людиною, чому вона не виходить на звʼязок, в якому статусі перебуває (полонений чи зниклий безвісти).

Після цього подати заяву до найближчого підрозділу Національної поліції. Родичам та близьким особам при написанні заяви необхідно мати з собою паспорт, а також документи, які підтверджують ступінь родинних зв’язків з особою, зниклою безвісти”.

Також необхідно підготувати сповіщення військової частини про зникнення військовослужбовця.

“Надати слідчому повну і точну інформацію про зниклу особу, зокрема фотографії, опис зовнішності, особливі прикмети, одяг та всі відомі обставини зникнення.

Далі отримати від слідчого постанову про визнання заявника потерпілою особою у кримінальному провадженні. Отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згодом правоохоронці направлять на здачу ДНК-зразків (для забору ДНК підлягають рідні діти, батько, мати).

Крім цього, зареєструватися на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в «Особистому кабінеті» та на сайті Національного інформаційного бюро”.