Прикарпатцям пояснили, як правильно подати звернення щодо рідних, які зникли безвісти

У 2023 році Кабінет Міністрів ухвалив передачу функцій Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ. З того часу МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням Реєстру.

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Разом з тим, в областях запровадили посади представників Уповноваженого з питань осіб, безвісти зниклих за особливих обставин. На Івано-Франківщині цю посаду з лютого 2024 року обіймає Наталя Пасічник.

Як рідним правильно подати звернення щодо зниклого безвісти, Наталя Пасічник розповідала в інтерв’ю журналістці Фіртки.

“Насамперед потрібно звернутись до військкомату та до військової частини, в якій військовослужбовець проходить службу. Там родичам мають повідомити, що відбувається з людиною, чому вона не виходить на звʼязок, в якому статусі перебуває (полонений чи зниклий безвісти). Після цього подати заяву до найближчого підрозділу Національної поліції. Родичам та близьким особам при написанні заяви необхідно мати з собою паспорт, а також документи, які підтверджують ступінь родинних зв’язків з особою, зниклою безвісти”.

Також необхідно підготувати сповіщення військової частини про зникнення військовослужбовця.