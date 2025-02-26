Переможниця “Холостяка” закрутила роман із відомим співаком

Переможниця шоу “Холостяк-13” Інна Бєлєнь стала зустрічатися зі співаком Вадимом Олійником. Пише Апостроф

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Обидва опублікували на своїх сторінках в Інстаграмі спільне фото 23 лютого 2025 року.

“Гарних вихідних”, – підписав фото Олійник.

“Цілий пост для мене, яка честь”, – прокоментувала фото Бєлєнь.

“Топ))) вітаємо)))гарних вихідних)))”, “Оце поворот”, “Ми все знаємо”, “Вау”, – коментують фото читачі.

В свою чергу Бєлєнь перепостила фото в свою сторіс.

Нагадаємо, Олександр Терен та Інна Бєлєнь підтвердили, що вони більше не пара. Герой та переможниця 13 сезону шоу “Холостяк” розірвали стосунки, що зародилися на проєкті.

Раніше Олександр Терен зізнався, що участь у шоу “Холостяк” стала для нього справжнім випробуванням. Після зйомок проєкту та виходу його на екрани ветеран, який втратив ноги на війні, стикнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням.

Нагадаємо Переможниця “Холостяка” поділилася звабливими світлинами