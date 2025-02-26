Лабораторії, музей та коворкінг: у Франківську показали нові аудиторії Херсонського університету. ФОТО

25 лютого у приміщенні Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника презентували нові аудиторії та лабораторії Херсонського державного університету. Там розмістилися експозиції музею вишу, коворкінг та освітній центр.

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Про це пише “Галка” з місця події.

У травні 2022 року Херсонський державний університет евакуювався до Івано-Франківська у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії та бойовими діями у регіоні. Виш розмістився у корпусах Прикарпатського національного університету, дозволяє продовжувати освітню, наукову й культурну діяльність.

Нові навчальні простори

Оновлені аудиторії у корпусі на вулиці Мазепи відремонтовані та обладнані за сучасними стандартами, а також зробили енергонезалежними. У них розмістили:

археологічну експозицію музею історії Херсонського університету та експозицію зоологічного музею університету, евакуйовані з Херсона;

лабораторію створення та супроводу відеоконтенту за проєктами Erasmus+ DigiUni та Smart PL;

навчальну лабораторію ресторанних технологій факультету бізнесу і права;

освітній коворкінг-центр;

освітній центр Фридриха Фрьобеля педагогічного факультету.

Співпраця між університетами

Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський наголосив на важливості взаємодії університетських спільнот.

“Цінністю є люди — викладачі, студенти та їхні досягнення. Наша мета — виховати нове покоління, яке відбудовуватиме Україну. Сьогодні до 10% наших занять відбуваються очно в Івано-Франківську. Це дає змогу не лише зберегти навчальний процес, а й налагодити ефективну співпрацю між університетами”, – зазначив Олександр Співаковський.

В.о. ректора Прикарпатського національного університету Ігор Цепенда розповів про спільне використання приміщень і ресурсів двох університетів.

“ПНУ передав приміщення, щоб колеги з Херсонського університету могли працювати в комфортних умовах. Лабораторії й коворкінги відкриті для студентів обох закладів”.

Цепенда наголосив, що це сприяє розвитку внутрішньої академічної мобільності й реалізації спільних проєктів, у тому числі для учнів місцевих шкіл.

Під час відкриття заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький відзначив значення Херсонського університету як прикладу для інших переміщених університетів.

“Херсонський державний університет – це приклад для наслідування іншим переміщеним закладам вищої освіти. Наразі в Україні налічується 21 такий університет. Деякі з них, переміщені ще у 2014 році, втратили свою ідентичність”.

Заступник міністра освіти і науки наголосив, що Херсонський державний університет демонструє, як можна зберегти спільноту, використовуючи сучасні технології та ефективне керівництво.

Як писала “Галка”, 19 лютого в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника вручили дипломи магістра 464 випускникам Херсонського державного університету, який від початку повномасштабної війни працює в Івано-Франківську.