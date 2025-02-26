Житель Коломийського району під час застілля наніс ножове поранення приятелю. ФОТО

Застілля між двома приятеля завершилось ножовим пораненням. Потерпілий госпіталізований до медичного закладу. Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру.

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Досудове розслідування триває, повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

24 лютого до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 56-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції.

На підставі зібраних доказів, правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення знайомого потерпілого. Йдеться про 38-річного місцевого мешканця. Чоловік раніше судимий за майнові злочини.

“Як попередньо встановили правоохоронці, чоловіки разом розпивали спиртні напої у помешканні фігуранта. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. В результаті 38-річний зловмисник ударив приятеля кулаком в обличчя, а опісля схопив ножа та ударив ним у спину”, – йдеться у дописі.

В помешканні зловмисника провели обшук. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.

Фігуранта поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Коломийська окружна прокуратура.