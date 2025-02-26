Розслідування триває, жінка мала ментальні порушення: керівник франківської поліції про мовний конфлікт у тролейбусі

Жінка, яка у грудні 2024 року конфліктувала в громадському транспорті Івано-Франківська та виголошувала проросійські заяви, раніше вже притягувалася до відповідальності. Суд визнав її недієздатною через психічні розлади.

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Про це повідомив начальник Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області Роман Андрущак на сесії міської ради 25 лютого, пише “Галка”.

За інформацією від Романа Андрущака, жінка має психоневрологічні проблеми. Після останнього інциденту порушено питання її примусового лікування.

“Ми це питання підняли після вашої розмови щодо примусового лікування, але заходи примусового лікування переповнені, тому у цьому є перешкоди”, – каже Андрущак.

“Галці” стало відомо, що у відкритому кримінальному провадженні після цього конфлікту, ще тривають експертизи, тому питання чи судитимуть жінку знову ще не вирішене.

Згодом міський голова Руслан Марцінків звернувся до СБУ, оскільки вбачає у цій ситуації ознаки кримінальної відповідальності.