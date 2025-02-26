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Диван на коліщатках в темній вітальні

На фасаді одного з франківських ліцеїв відкрили пам’ятну дошку воїну Віталію Олексину

Автор: Lilia
26/02/2025 15:19
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Відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Віталію Олексину. Пам’ять про подвиг Віталія збережеться на фасаді Ліцею №11, де у свій час він здобував знання.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Віталій Олексин – Захисник України, молодший сержант, навідник механізованого відділення механізованого батальйону.

“Дякуємо полеглому Герою за чин. Низький уклін рідним та близьким. Вічна пам’ять світлій людині, відданій своїй присязі та справі. Продовжуємо програму “Івано-Франківськ – місто Героїв”, щоб віддати належну шану кожному Герою,” – йдеться у дописі мера.