На фасаді одного з франківських ліцеїв відкрили пам’ятну дошку воїну Віталію Олексину

Відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Віталію Олексину. Пам’ять про подвиг Віталія збережеться на фасаді Ліцею №11, де у свій час він здобував знання.

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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Віталій Олексин – Захисник України, молодший сержант, навідник механізованого відділення механізованого батальйону.