На фасаді одного з франківських ліцеїв відкрили пам’ятну дошку воїну Віталію Олексину

Відкрили анотаційну дошку полеглому захиснику Віталію Олексину. Пам’ять про подвиг Віталія збережеться на фасаді Ліцею №11, де у свій час він здобував знання.
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Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
Віталій Олексин – Захисник України, молодший сержант, навідник механізованого відділення механізованого батальйону.
“Дякуємо полеглому Герою за чин. Низький уклін рідним та близьким. Вічна пам’ять світлій людині, відданій своїй присязі та справі. Продовжуємо програму “Івано-Франківськ – місто Героїв”, щоб віддати належну шану кожному Герою,” – йдеться у дописі мера.