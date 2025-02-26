Як зміняться військові пенсії у 2025 році

У 2025 році очікуються значні зміни в механізмі нарахування військових пенсій, зокрема нові обмеження на максимальні виплати та оновлені правила їхнього перерахунку. Детальніше про те, чого чекати військовим на пенсії, читайте далі. Пише 24 канал

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Які основні зміни будуть у військових пенсіях

Основні зміни стосуються обмеження максимальних пенсій, перегляду правил їхнього перерахунку та уточнення механізму нарахування пенсій за інвалідністю та вислугою років.

Відтак, у 2025 році планується скасування автоматичного перерахунку військових пенсій у разі підвищення зарплат військовослужбовців. Це означає, що пенсіонери не отримуватимуть збільшення виплат навіть за умови зростання грошового забезпечення чинних військових.

Чи обмежуватимуть пенсію військовим

Кабінет Міністрів України запровадив обмеження на максимальний розмір військових пенсій. Відтепер частина пенсії, що перевищує 23 610 гривень, підлягатиме зменшенню. Водночас пенсії ветеранів війни та сімей загиблих захисників не підпадатимуть під ці обмеження і виплачуватимуться без застосування знижувальних коефіцієнтів.

Пенсія з інвалідності

Військові, які отримали інвалідність під час служби, мають також право на відповідну пенсію. Її розмір залежить від групи інвалідності та причин її виникнення.

Пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни становлять:

для I групи – 100% грошового забезпечення,

для II групи – 80%,

для III групи – 60%.

Для інших військових з інвалідністю пенсія виплачується у таких розмірах:

I група – 70% заробітку,

II група – 60%,

III група – 40%.

Пенсія за вислугу років для військових

Військові можуть отримати пенсію за вислугу років, якщо мають достатній стаж служби. Мінімальний стаж для пенсії – 20 років. У такому разі виплата становить:

50% від грошового забезпечення,

55% – якщо військовий звільняється за віком або станом здоров’я.

За кожен додатковий рік служби після 20 років пенсія збільшується на 3%.

Для тих, хто має страховий стаж понад 25 років, базова виплата становить 50%, а кожен наступний рік додає ще 1%. Водночас максимальний розмір пенсії – 70% від грошового забезпечення. Виняток – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС:

100% для першої категорії,

95% для другої.

Таким чином, розмір пенсії визначається на основі останнього грошового забезпечення військовослужбовця, яке включає оклад, надбавки та інші виплати. Тому військові, які мали тривалу кар’єру, можуть отримувати вищу пенсію.

Чи враховуються “бойові” доплати до пенсії

Доплати за участь у бойових діях не враховуються під час розрахунку пенсії. Вони є одноразовими виплатами й не включаються до довідки про щомісячне грошове забезпечення.



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