В Івано-Франківській області на корупційній схемі викрили керівника державного підприємства. ФОТО

На хабарі викрили посадовця Івано-Франківського облавтодору.

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Про це інформують у СБУ та поліції Івано-Франківської області, пише Фіртка.

Встановили, що він отримував кошти за виконання його підлеглими робіт з благоустрою для приватних осіб та надання в користування спеціальної техніки державного підприємства без укладання офіційних договорів.

Правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди за надання таких «послуг».

Співробітники СБУ викрили зловмисника «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабаря.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в особистому транспортному засобі фігуранта вилучили:

грошові кошти, здобуті злочинним шляхом;

мобільні телефони;

документи, що підтверджують незаконну діяльність.

Посадовцю оголосили про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Готується обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від посади.