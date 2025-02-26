“Все російське нас вбиває!”: Франківський драмтеатр зібрав п’ять аншлагів на гастролях у Варшаві. ФОТО

У річницю повномасштабного вторгнення Росії драмтеатр Франківська представив виставу “Дзяди” за поемою Адама Міцкевича у Польщі.

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Про це Галці розповіли у Франківському драмтеатрі.

Івано-Франківський драматичний театр повернувся з успішних гастролей у Варшаві, де представив виставу “Дзяди” за поемою Адама Міцкевича в режисурі Майї Клечевської та перекладі Віктора Гуменюка. Всі п’ять показів пройшли з аншлагами, а квитки розкупили задовго до запланованих дат.

Гастролі відбулися символічно – у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вистави відвідали міністерка культури та національної спадщини Польщі Ганна Врублевська, Повноважний Посол України в Польщі Василь Боднар та заступник міністра науки і вищої освіти Польщі Анджей Шептицький.

21 лютого під час символічного відкриття показів генеральний директор-художній керівник Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський висловив вдячність польському народу за підтримку.

“Сьогодні ми цією виставою хочемо сказати всьому світу: «Все російське вбиває». Це не просто слова — це реальність. Російська культура, російська література, музика, балет — усе це десятиліттями використовувалося як засіб впливу, інструмент пропаганди, який виправдовував і приховував злочини імперії”, – наголосив Держипільський.

Він також нагадав про тисячі наших полонених бійців, про воїнів “Азову”, про викрадених українських дітей:

“Ми хочемо бути їхнім голосом і закликаємо весь світ не мовчати, бо наші хлопці та дівчата досі перебувають у московських в’язницях”.

Посол України в Польщі Василь Боднар після показу сказав, що побачене у виставі перевертає душу:

“Не всі в Європі усвідомлюють, що війна — вже на порозі. Але ця вистава Франківського театру показує всьому світу, що зараз відбувається в українських містах, на фронті, і як війна знищує Україну”.

23 лютого відбулася творча зустріч з акторами та творцями вистави. Актор Франківського драмтеатру Роман Луцький, виконавець ролі Конрада, розповів про роботу над виставою та її важливість для розуміння контексту російської війни проти України.

Вистава “Дзяди” – перша постановка цього знакового для поляків твору Адама Міцкевича професійним театром в Україні. Прем’єра відбулася 27 травня 2023 року у співпраці з Краківським театром ім. Юліуша Словацького. Постановка має особливе значення в контексті війни, адже “Дзяди” – один із найбільш антиросійських драматичних творів польської літератури.