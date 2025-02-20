Меланія Трамп крізь роки: як змінювався стиль першої леді США

54-річна Меланія Трамп – дружина президента США Дональда Трампа і королева мемів в TikTok. Пише Табло ID.
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Ще до того, як стати першою леді, вона демонструвала свій розкішний стиль у світських колах, сидячи в першому ряду на Тижні моди в Нью-Йорку та отримуючи запрошення на гучні вечірки.
Як змінювався стиль Меланії Трамп з 90-х і до сьогодні?
90-ті
Меланія Кнавс – американська модель словенського походження. Вона розпочала свою карʼєру ще у підлітковому віці, а у 1996 приїхала підкорювати Нью-Йорк.
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Меланію часто можна було зустріти у шовкових сукнях
Фото Getty Images
Меланія почала активно зʼявлятися на публіці наприкінці 1990-х, а її стиль був дуже схожий на стиль моделей тих часів.
У ті роки Меланія обожнювала сяяти
До формування публічного іміджу майбутньої дружини Трампа доклала руку команда американського Vogue, і безпосередньо Анна Вінтур та Андре Леон Теллі.
Сексуальними вирізи – одна з візитівок Меланії
“До своєї співпраці із командою Vogue Меланія була просто вродливою дівчиною, швидше темноволосою Мерилін Монро, ніж Джекі Кеннеді. Після перевтілення, завдячуючи Андре Леону Телле (Креативний директор і консультант Vogue – ред.), вона стала такою розкішною, гідною обкладинок”, — згадувала колишня подруга і радниця Меланії Стефані Вінстон Волкофф у своїх мемуарах “Melania and Me”.
2000-ні
Карʼєра Меланії Кнавс йшла вгору, вона з’являлася на обкладинках глянцю Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle, Avenue, Allure, New York Magazine та інших.
Підкреслена сексуальність моделі – основа її стилю
У 2004 році Дональд і Меланія оголосили про заручини на лакшері вечірці Met Gala, котру організовує Vogue. Модель зʼявилася у легендарній сукні Versace, котру здобув для неї на аукціоні Трамп.
Тоді Меланія зʼявилася ще й з оновленим кольором волосся
У 2005 році вони зіграли пишне весілля. Проте Меланія “козирнула” своєю весільною сукнею авторства Джона Гальяно для Christian Dior на обкладинці Vogue ще напередодні.
Так Меланія стала дружиною одного з найбагатших бізнезменів США Дональда Трампа
А вже у 2006 році у подружжя народився син Беррон. До речі, тоді Меланія відмовилася від няні і присвятила себе вихованню дитини.
Меланія грається зі своїм маленьким сином у 2006 році
Меланія і Дональд Трамп кожен рік були присутні на Met Gala. Меланія вже вагітна виглядала розкішно на балу, а у 2007 році засяяла ще яскравіше.
У 2007 році новоспечена мама Меланія у прямому сенсі засяяла на Met Gala в сукні Roberto Cavalli
Перша леді
На початку 2010-х Меланія починає змінювати свій стиль у бік більш стриманого, проте продовжує іноді зʼявлятися в обтислих силуетах з декольте.
Майбутня перша леді полюбляла показати свою фігуру
Ера сексуальності моделі почала згасати у 2015 році, коли її чоловік вирішив будувати політичну кар’єру. Тоді ж Меланія стала приміряти на себе більш стримані луки.
Але свою любов до мережива зраджувати вони не планувала
У 2017 році Дональд Трамп став президентом США. Модельне минуле і тісна співпраця з Vogue, а також дизайнером Ерве П’єром, котрий був і є її консультантом зі стилю, сформували образ першої леді Меланії Трамп.
Наряд Маленії Трамп від Ralph Lauren на інавгурації викликав тоді асоціацію з Джекі Кеннеді
Скандальні луки
Очевидно, що Меланія Трамп має свій характер і неодноразово це демонструвала як поведінкою, так і своїми нарядами. За роки першого президенства Трампа Меланія кілька разів втрапляла у скандали через свій дивний вибір луків.
Парка Zara
На зустріч із дітьми мігрантів, котрих розлучили з батьками, перша леді обрала куртку з написом “I donʼt care, do U?”. Пізніше це пояснили тим, що Меланія так звернулася до ЗМІ.
Вайб колонізаторки в Африці
У 2018 році Меланія вирушила в турне Африкою. В Кенії вона обрала дивний лук: вузькі штани, білу сорочку, високі чоботи і… капелюх колонізаторки. Цей аксесуар викликав багато питань у публіки, бо колись його носили європейські колонізатори і рабовласники. Відтоді цей капелюх – табу в Африці.
Туфлі Manolo Blahnik
У 2017 році Техас сильно постраждав через ураган Гарві. Тоді загинули сотні людей.
Дональд і Меланія Трамп вирушили в Пуерто-Ріко, аби зустрітися з постраждалими і оцінити наслідки. Перша леді обрала начебто кежуальний образ і довершила його туфлями зі зміїної шкіри Manolo Blahnik. Вибір взуття обурив громадськість, і Меланії довелося перевзутися у білі кеди. Проте це вже не допомогло.
Перша леді 2.0
У 2025-му Меланія Трамп стала першою леді США вдруге, і її образ суттєво відрізняється від минулого. Під час першої каденції Трампа стилісти Меланії одягали її як типову дружину президента. Сьогодні ж вона – самостійна фігура.
“Протизаплідний” капелюх Меланії на інавгурації Трампа породив купу мемів
Фото Getty Images
Перша леді стала амбасадоркою тренду TikTok #ihatemybf (Я ненавиджу свого хлопця) під треки Charli XCX з альбому “Brat”
Скріншот з відео
На балу 54-річна Меланія була вже більш розслабленою. Перша леді була одягнена у чорно-білу вечірню сукню від свого стиліста і дизайнера Ерве П’єра.
Під час танцю з Дональдом вона навіть посміхалася
Фото Getty Images
Нещодавно видання Hello! поспілкувалися з радниками Меланії Трамп. Вони розповіли, що перша леді насправді достатньо приземлена і чудово справляється зі своєю другорядною роллю.
“Вона завжди на правильному місці. Вона завжди позаду свого чоловіка. Він у світлі, а їй світло не потрібно. Вона – дуже хороший номер два. Завжди спершу йде її чоловік, і мені це до вподоби, в неї міцні сімейні цінності, бути хорошою дружиною і дбати про те, щоби всі були щасливі”, – поділилася фотографка Меланії Режін Маго.
Нагадаємо “Надзвичайна”: Трамп привітав дружину з 20-річчям шлюбу та пригадав їхнє весілля