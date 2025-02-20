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Суд оштрафував на 85 000 гривень прикарпатця, який з татової картки оплатив свою комуналку

Автор: Lilia
20/02/2025 15:55
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Городенківський районний суд розглянув кримінальне провадження щодо мешканця Городенки, який скористався мобільним телефоном свого батька та через інтернет-банкінг оплатив комунальні послуги за своєю адресою, пише КУРС.

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Як йдеться у вироку суду, у березні 2023 року обвинувачений взяв без дозволу телефон свого батька. Через інтернет-банкінг оплатив комунальні послуги за своєю адресою – 366 грн за розподіл газу, 1241 грн за постачання природного газу та 2450 гривень за електроенергію. Ще 1110 гривень перерахував на свою банківську картку.

Потерпілий розповів, що був у сина, а коли повернувся додому, виявив, що у нього пропав телефон. На наступний день пішов до поліції і написав заяву про втрату телефона. А ще через деякий час помітив, що з його банківського рахунку пропали кошти.

Обвинувачений визнав вину та повернув батькові кошти.

Суд визнав його винним у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та підробці документів на переказ електронних грошей (ч. 1 ст. 361 та ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 85 000 гривень штрафу.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду.