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У Херсоні помер воїн з Обертина Василь Гавриш
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Херсоні помер воїн з Обертина Василь Гавриш

Автор: Олег Мамчур
20/02/2025 15:22
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17 лютого 2025 року в місті Херсон помер житель селища Обертин, військовослужбовець, Гавриш Василь Васильович, 31.12.1982 року народження.

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Василь був мобілізований 18.12.2023 року до лав ЗСУ, пише Правда з посиланням на сторінку громади у ФБ.

Старший водій-гранатометник 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 2 батальйону берегової оборони в/ч А4935, воював у найгарячіших точках на Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Про зустріч Героя та чин похорону повідомимо додатково.