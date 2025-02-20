У палаці Потоцьких відкриють студію звукозапису та запустять радіо

В одному з корпусів франківського Палацу Потоцьких завершують створення професійної студії звукозапису, де записуватимуть аудіокниги, подкасти, рекламу та музику. Також планують запустити “Цифрове радіопалац” з класичною та джазовою музикою.

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Про це пише Галка з посиланням на палац Потоцьких.

Як розповів Галці директор КП “Простір інноваційних креацій “Палац”” Володимир Гайдар, зараз у приміщенні завершуються експлуатаційні роботи, а відкриття студії планують до кінця березня.

“Найперше будемо писати мовленнєвий контент: аудіокниги, подкасти, рекламу. Можливі також соціальні проєкти. Сьогодні пробуємо писати музику, і ймовірно теж будемо її записувати, хоч спочатку не планували – обладнання дозволяє. Також запустимо хвилю “Цифрове радіопалац”, де в нас гратимуть два напрямки музики: класика та джаз”, – розповів Гайдар.

Комерційну складову студії озвучать наступного тижня. За словами директора, можливе впровадження програм підтримки для молодих виконавців.

18 лютого у палаці відбувся перший день майстер-класу зі звукозапису під керівництвом звукорежисерів та музикантів Марка Лесюка та Юрія Прокопіва.

Учасники заходу дізналися про процес створення аудіоконтенту від першого запису до готового продукту, спробували працювати з професійним студійним обладнанням та отримали поради від експертів щодо роботи зі звуком у сучасних умовах.

Під час майстер-класу вперше у стінах палацу записали фрагмент аудіокниги Тараса Прохаська та створили подкаст за участі представників відділу науково-дослідної роботи та директора підприємства Володимира Гайдара.