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1160 орків та 105 одиниць автомобільної техніки втратили окупанти за мигулу добу

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 07:59
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 949800 (+1160) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10723 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22338 (+13) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 27038 (+31) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1373 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34083 (+72),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46292 (+105) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Військові втрати противника станом на 28 квітня 2025.