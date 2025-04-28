1160 орків та 105 одиниць автомобільної техніки втратили окупанти за мигулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 949800 (+1160) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10723 (+4) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22338 (+13) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 27038 (+31) од,
- РСЗВ / MLRS – 1373 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1145 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34083 (+72),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 46292 (+105) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3860 (+0)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!