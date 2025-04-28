Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню дорогу полеглого воїна Владислава Крука

Місто Івано-Франківськ знову втратило відважного героя на фронті, загинув житель міста Івано-Франківська Владислав Крук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

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Ще одна гірка втрата

На превеликий жаль, загинув за Україну ще один воїн – Владислав Крук, написав Марцінків

Сьогодні, 28 квітня, об 11:00 годині розпочнеться прощання з загиблим у церкві Св. Ольги і Володимира, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Після прощання у церкві траурний кортеж заїде до дому загиблого.

Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка.