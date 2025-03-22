12 паліїв сухої трави оштрафували рятувальники на Івано-Франківщині 21 березня

21 березня на Івано-Франківщині рятувальники оштрафували дванадцятьох паліїв сухостою та ліквідували 63 пожежі, з яких 55 — в екосистемах. Вогонь знищив понад сім гектарів землі.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, з початку 2025 року на Івано-Франківщині під час спалювання сухостою загинули четверо людей, ще двоє — травмувалися. Також під час загорянь пошкоджень зазнали 15 будівель. 92 паліїв притягнули до адміністративної відповідальності.

“Щодня через необережне поводження громадян з вогнем масштаби переважно кожної пожежі становлять близько одного гектара. Проте люди не зупиняються і знищують все живе”, — пишуть надзвичайники.

Наслідки пожеж сухої трави в екосистемах:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Який штраф за спалювання сухої трави

Штраф за спалення сухої трави у разі порушення статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для людей складає від 3060 до 6120 гривень.