20-річну модель зі Львова знайшли в критичному стані в Дубаї після загадкового зникнення

Модель зі Львова Марія Ковальчук, яка понад тиждень вважалася зниклою безвісти в ОАЕ, була виявлена в лікарні Дубая без документів та телефону після перенесення трьох складних операцій.

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Родина та друзі української моделі Марії Ковальчук із Львова, яка працювала в Дубаї, завершили тривалі пошуки дівчини, що зникла 11 березня 2025 року, виявивши її в одній із місцевих лікарень у важкому стані після перенесення кількох серйозних хірургічних втручань.

“Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити”, – повідомила матір дівчини Анна Ковальчук у коментарі для “Еспресо.Захід”, додавши, що місцева поліція вже розслідує обставини того, що сталося з її донькою.

Згідно з наявною інформацією, 20-річна Марія перестала виходити на зв’язок 11 березня, коли мала вилетіти до Таїланду, однак цього так і не сталося. Востаннє дівчину бачили 9 березня на вечірці, де вона познайомилася з молодими людьми, які представилися представниками модельного бізнесу.

“11 березня 2025 року вона перестала виходити на зв’язок. Востаннє її бачили 9 березня на вечірці, де вона познайомилася з молодими людьми з модельного бізнесу”, – йдеться у повідомленні подруги Марії, яка першою забила на сполох у соціальній мережі X 18 березня.

За повідомленнями ЗМІ, 10 березня Марія Ковальчук повідомила своїй матері, що планує переночувати в чоловіків, з якими познайомилася на вечірці, після чого зв’язок із нею перервався. Рідні дівчини висловлювали побоювання, що вона могла стати жертвою торгівлі людьми чи потрапити в сексуальне рабство.

“Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив”, – розповіла Анна Ковальчук, додавши, що у її доньки виявлено численні переломи.

Відомо, що Марія прибула до Дубая 15 лютого 2025 року, де працювала моделлю та брала участь у міжнародній акції “Boris for Peace!”, присвяченій політологу Борису Кагарлицькому, якого в Росії засудили на 5 років за звинуваченням у “виправданні тероризму”.

Наразі, за інформацією видання Telegraf, українка перебуває в лікарні без документів та особистих речей, а стан її здоров’я не дозволяє їй говорити, що ускладнює з’ясування обставин інциденту. Водночас повідомляється, що місцева поліція активно розслідує цю справу, щоб встановити повну картину того, що сталося з українською моделлю.

Українське консульство в ОАЕ поки що не надало офіційних коментарів щодо ситуації з Марією Ковальчук, проте очікується, що дипломатичні представники нададуть необхідну підтримку громадянці України та її родині у вирішенні ситуації, що склалася.