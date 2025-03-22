Прикарпаття-Говерла в результативному матчі обіграла Кривбас. ФОТО

Прикарпаття-Говерла здобула свою п’яту перемогу в сезоні, обігравши в Черкасах в перенесеному матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet Кривбас з рахунком 92:88.

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Команди видали рівну, результативну гру. Жодна з команд не мала переваги понад 8 очок, а лідер змінювався 16 разів.

При майже рівності підбирань, Кривбас вдвічі більше віддав результативних передач (20 проти 10) зробив більше перехоплень (9 проти 4) і провів більше атак з кращою результативністю, але багато фолив – Прикарпаття-Говерла забила 32/40 штрафних, тоді як у Кривбаса 17/26.

У переможців Ілля Кабацюра набрав 24 очка, у Лейтерренса Ріда 23 очка, а у Кривбаса Михайло Бублик повторив свій рекорд результативності сезону з 33 очками, а Святослав Товкач до 19 очок додав 9 підбирань.

Обидві команди провели свої найрезультативніші матчі сезону, а до найрезультативнішого матчу сезону їм не вистачило одного набраного очка.

Прикарпаття-Говерла здобула п’яту перемогу в сезоні і від Старого Луцька її відділяє дві перемоги при трьох іграх до кінця сезону, щоб залишити останню сходинку турнірної таблиці. Кривбас п’ятий з 11 перемогами в 26 іграх і позаду в одній перемозі Запоріжжя.

Завтра, 22 березня, в Черкасах Прикарпаття-Говерла проведе ще один перенесений матч проти Черкаських Мавп.