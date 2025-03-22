На Прикарпатті відкрили меморіальну дошку полеглому бійцю Богдану Федоріву

У селі Копанки Калуської громади 21 березня 2025 року на фасаді місцевої гімназії відкрили інтерактивну меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Богдану Федоріву.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують на Facebook-сторінці Калуської міської ради.

Вшанувати пам’ять полеглого бійця на подвір’ї гімназії зібралися його рідні, друзі та жителі громади. На заході священнослужителі відправили поминальну панахиду за загиблими воїнами зі села Копанки, а сестра Богдана Федоріва прочитала два вірші, присвячені братові.

Рідним полеглого воїна вручили медаль “За любов і жертовність України”, якою його посмертно нагородив патріарх Філарет.

Що відомо про Богдана Федоріва

Богдан Федорів народився 24 квітня 1980 року. Служив водієм-електриком електротехнічного відділення інженерного взводу батальйону матеріального забезпечення 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Військовослужбовець загинув 12 серпня 2024 року від отриманих поранень на Донеччині, коли прикривав собою побратимів під час бойового завдання.