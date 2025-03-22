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Очільник Надвірної відреагував на інформацію про булінг в одному з ліцеїв міста. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Очільник Надвірної відреагував на інформацію про булінг в одному з ліцеїв міста. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 12:56
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21 березня вийшов новий випуск вокального шоу “Мультитрек People”, в якому випускниця Надвірнянського ліцею №3 розповіла про булінг, якого вона зазнала під час навчання в цьому закладі.

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За словами дівчини, вона піддавалася булінгу з боку однокласників та вчителів, пише Правда з посиланням на ПІК.

“Мене дуже сильно булили у школі. Це доходило до того, що мене били хлопці, дівчата… Я скажу, що вчителі теж мене булили…Це школа №3 Надвірна”, – сказала дівчина під час спілкування із суддями шоу. 

Відреагував на ці заяви й очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. 

Він припустив, що можливо це “хайп” та закликав дівчину або спростувати ці слова, або ж офіційно їх підтвердити та звернутися до правоохоронних органів. 

 “Хочу звернутися безпосередньо до автора цього звернення, щоб дана особа надала безпосередньо прізвище класного керівника, вчителів, дітей, розуміючи, що з такими речами не можна жартувати.Ми розуміємо, що сьогодні слово – це та сама зброя, яка може сьогодні як підтримати, так само і поранити, і нашкодити, ну і, звичайно, зробити негативну репутацію, дискредитувати ту чи іншу особу або той, чи інший навчальний заклад…Пройшло дуже багато часу, дуже багато років, і сьогодні, можливо, хтось хайпує для того, щоб отримати, можливо, якісь незрозумілі дивіденди“, – сказав Андрійович у відеозверненні. 