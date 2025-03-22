Зеленський прибув на Донеччину і зустрівся з військовими командирами

Президент України Володимир Зеленський у суботу вдень прибув на схід та показав відео біля стели на в’їзді до Донецької області.

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Про свій візит Зеленський повідомив у Telegram та в соцмережі X.

На оприлюднених президентом фото – українські захисники, а також – Павло Паліса (позивний Хантер) – полковник із 93-ї ОМБр ЗСУ, який 29 листопада 2024 року був призначений одним із заступників керівника Офісу президента.

«Дякую всім нашим захисникам та захисникам. Повага всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – підписав відео Зеленський.

Він також розповів, що заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань, а також відзначив воїнів державними нагородами.