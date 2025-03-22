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У Снятині чоловік викрав квіти з Алеї слави. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Снятині чоловік викрав квіти з Алеї слави. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 14:07
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Нещодавно з Алеї слави, що у міському парку, чоловік близько одинадцятої години вечора викрав букет червоних троянд.

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Про це пише Правда з посиланням на Снятинську міську раду. 

Чоловік вкрав квіти від пам’ятної стели Миколі Молофію. Викрадення зафіксували камери спостереження, але розпізнати особу злодія важко.

“Звертаємося до кожного: якщо хтось може впізнати крадія за одягом чи знає щось, що вкаже на нього, будемо вдячні за будь-яку допомогу. Адже такі вчинки не припустимі. Якщо вам щось відомо телефонуйте 0966585852. Анонімність гарантуємо”, – йдеться у повідомленні.