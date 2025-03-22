У Снятині чоловік викрав квіти з Алеї слави. ВІДЕО

Нещодавно з Алеї слави, що у міському парку, чоловік близько одинадцятої години вечора викрав букет червоних троянд.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на Снятинську міську раду.

Чоловік вкрав квіти від пам’ятної стели Миколі Молофію. Викрадення зафіксували камери спостереження, але розпізнати особу злодія важко.