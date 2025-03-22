На війні загинув 29-річний військовий з Калуша на псевдо “Турист”

Воїн Антон на псевдо “Турист” проходив військову службу за контрактом в одній з військових частин Збройних Сил України.
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До лав добровольців долучився від початку повномасштабного вторгнення рф та боровся за незалежність України у найгарячіших точках війни, пише Правда.
На превеликий жаль, 17 лютого 2025 року, проявивши безмірну мужність і героїзм під час захисту України загинув в районі одного з населених пунктів Харківської області, йдеться в офіційній інформації.
У травні мужньому Воїну виповнилося б 30 років.
“Виблюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблого Захисника. Подяка Воїну за захист України!”, — йдеться в повідомленні.