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“ПлейСіті”: в Україні створили держагентство у сферах азартних ігор та лотерей
Диван на коліщатках в темній вітальні

“ПлейСіті”: в Україні створили держагентство у сферах азартних ігор та лотерей

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 15:40
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Кабінет міністрів утворив державне агентство “ПлейСіті”, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення уряду, передає ЕП.

Утворено держагентство “ПлейСіті” як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сферах організації та проведення азартних ігор та лотерейній.