“ПлейСіті”: в Україні створили держагентство у сферах азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів утворив державне агентство “ПлейСіті”, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

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Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення уряду, передає ЕП.