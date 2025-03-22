“ПлейСіті”: в Україні створили держагентство у сферах азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів утворив державне агентство “ПлейСіті”, яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення уряду, передає ЕП.
Утворено держагентство “ПлейСіті” як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном через віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сферах організації та проведення азартних ігор та лотерейній.