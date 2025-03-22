Івано-Франківський театр ляльок відзначає 80-ту річницю. ФОТО

Вже 80 років Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки дарує радість, натхнення та незабутні враження маленьким і дорослим глядачам.

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За цей час на сцені ожили сотні казкових героїв, відбулося безліч прем’єр, а кожна вистава стала частиною великої історії мистецтва. У театрі було поставлено понад 400 вистав (майже 50 у цьогорічному репертуарі), і він прийняв у своїх стінах мільйони глядачів, пише Місто.

У театрі працює дитяча студія, де діти дізнаються секрети створення вистав – працювати з ляльками, опановувати сценічну мову та хореографії. Театр співпрацює з благодійними фондами й організаціями, вищими навчальними закладами.

“Дякуємо нашим працівникам театру, дякуємо керівництву за таку професійну і злагоджену роботу, за те, що в такий непростий час вони дарують нашим діткам, нашому майбутньому України, гарні емоції. Наш театр виховує гідне покоління юних прикарпатців. Також ви великі молодці, тому що берете участь у різних фестивалях не тільки в Україні, але й за її межами – в Словенії, Польщі, Бельгії”, – зазначила начальниця управління культури, національностей та релігій Тетяна Бойко.

У перші дні війни працівники виготовляли речі, які необхідні бійцям для фронту. Також вісім працівників театру пішли добровольцями захищати рідну землю.