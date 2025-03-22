Івано-Франківський театр ляльок відзначає 80-ту річницю. ФОТО

Вже 80 років Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки дарує радість, натхнення та незабутні враження маленьким і дорослим глядачам.
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За цей час на сцені ожили сотні казкових героїв, відбулося безліч прем’єр, а кожна вистава стала частиною великої історії мистецтва. У театрі було поставлено понад 400 вистав (майже 50 у цьогорічному репертуарі), і він прийняв у своїх стінах мільйони глядачів, пише Місто.
У театрі працює дитяча студія, де діти дізнаються секрети створення вистав – працювати з ляльками, опановувати сценічну мову та хореографії. Театр співпрацює з благодійними фондами й організаціями, вищими навчальними закладами.
“Дякуємо нашим працівникам театру, дякуємо керівництву за таку професійну і злагоджену роботу, за те, що в такий непростий час вони дарують нашим діткам, нашому майбутньому України, гарні емоції. Наш театр виховує гідне покоління юних прикарпатців. Також ви великі молодці, тому що берете участь у різних фестивалях не тільки в Україні, але й за її межами – в Словенії, Польщі, Бельгії”, – зазначила начальниця управління культури, національностей та релігій Тетяна Бойко.
У перші дні війни працівники виготовляли речі, які необхідні бійцям для фронту. Також вісім працівників театру пішли добровольцями захищати рідну землю.
“Це театр, через котрий проходить кожен мешканець нашого міста. Я, коли був малим, приходить сюди. Сьогодні моя дитина своїм однокласниками постійно відвідує театр. Адже тут відбувається велика магія, оживають наші казки, і дитячі серця наповнюють радістю і любов’ю. Він виконує велику місію – виховну. Усі діти, які приходять в театр, черпають щось для себе і приходить додому з неймовірними емоціями. Дякуємо колективам за їхню невтомну роботу. Адже від кожного, хто працює в театрі, залежить наші з вами, майбутнє покоління. Дякуємо за вашу працю. І дякуємо також, що в умовах війни театр постійно здійснює допомогу Збройним Силам України. Спільно з різноманітними громадськими організаціями допомагає наближати нашу омріяну перемогу”, – наголошує керуючий справами Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик.