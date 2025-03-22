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У Києві в приватній стоматологічній клініці помер 7-річний хлопчик. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Києві в приватній стоматологічній клініці помер 7-річний хлопчик. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 17:10
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У Києві поліція розслідує смерть 7-річного хлопчика у приватній клініці. Про трагічний випадок стало відомо у суботу, 22 березня.

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Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook, пише Правда.

Правоохоронці розповіли, що за попередньою версією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у стоматолога. Швидка протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але дитина померла.

«Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – йдеться у дописі.

Поліцейські в кабінеті, обговорення справи.