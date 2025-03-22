У Києві в приватній стоматологічній клініці помер 7-річний хлопчик. ФОТО

У Києві поліція розслідує смерть 7-річного хлопчика у приватній клініці. Про трагічний випадок стало відомо у суботу, 22 березня.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це йдеться на сторінці правоохоронців у Facebook, пише Правда.

Правоохоронці розповіли, що за попередньою версією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у стоматолога. Швидка протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але дитина померла.