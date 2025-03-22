На Прикарпатті рятувальники масово гасять пожежі сухостою. ФОТО

Станом на 17:00 22 березня в Івано-Франківській області виникли понад 50 пожеж в екосистемах. Одна з яких – лісова.

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Вогонь поширюється миттєво, загрожує будівлям і навіть людському життю, інформує ДСНС області.

Також в селі Микуличин, жінка намагалася самотужки загасити полум’я, але надихалася диму. Медики надали їй допомогу на місці.

Рейдові групи ДСНС та правоохоронців патрулюють область і за допомогою дронів виявляють паліїв.