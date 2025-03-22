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На Прикарпатті рятувальники масово гасять пожежі сухостою. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті рятувальники масово гасять пожежі сухостою. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 17:35
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Станом на 17:00 22 березня в Івано-Франківській області виникли понад 50 пожеж в  екосистемах. Одна з яких – лісова.

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Вогонь поширюється миттєво, загрожує будівлям і навіть людському життю, інформує ДСНС області.

Нічна пожежа у лісі Франківщини
Пожежа на полі під відкритим небом.

Також в селі Микуличин, жінка намагалася самотужки загасити полум’я, але надихалася диму. Медики надали їй допомогу на місці.

Рейдові групи ДСНС та правоохоронців патрулюють область і за допомогою дронів виявляють паліїв.

Пожежники біля обгорілого поля та швидкої допомоги.
Пожежа в лісі, пожовкле листя, дим і полум'я.
Рятувальник говорить з жінкою на вулиці біля авто.