У Калуші поховали загиблого Героя Сергія Скорохода. ФОТО

Скорботна Калуська громада попрощалася із полеглим Захисником Сергієм Скороходом

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Сергій Скороход народився 1 вересня 1993 року в м. Калуші, де й прожив своє життя. У три роки осиротів. Виховувався під опікою бабусі. Навчався в школі №3. Закінчив Войнилівське ПТУ. Працював, був опорою для сім’ї. Поки ворог не прийшов на рідну Землю.



У Збройних силах України самовіддано служив кулеметником штурмового спеціалізованого відділення штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону військової частини.

На превеликий жаль, під час виконання обов’язків військової служби солдат загинув 14 березня 2025 року на Покровському напрямку Донеччини.