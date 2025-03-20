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На Донеччині загинув прикарпатець Сергій Скороход
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Донеччині загинув прикарпатець Сергій Скороход

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 07:57
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Скорботна звістка прийшла в Калуську громаду

У боротьбі за волю та незалежність України загинув солдат Сергій Скороход,1993 року народження.

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Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ

Воїн самовіддано служив кулеметником штурмового спеціалізованого відділення штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону військової частини.

На превеликий жаль, під час виконання обов’язків військової служби солдат загинув 14 березня 2025 на Покровському напрямку Донеччини.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого полеглого Захисника. Схиляємо голови у скорботі та молитві. Низький уклін Герою Сергію Скороходу за самовідданість у захисті Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності.