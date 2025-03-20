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ЗСУ знищили 1400 окупантів: Втрати росіян за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили 1400 окупантів: Втрати росіян за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 07:34
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25, передає Правда ІФ

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 899470 (+1400) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10377 (+13) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21561 (+38) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 24747 (+43) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1322 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1110 (+3) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 29895 (+179),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 41094 (+91) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3780 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Втрати противника, дані Генштабу ЗСУ, 24.02.22-20.03.25
Втрати росіян 20.03.2025р.