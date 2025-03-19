48 звернень щодо високих цін в аптеках отримали у Держпродспоживслужбі від прикарпатців

48 звернень щодо високих цін в аптеках отримали у Держпродспоживслужбі від жителів Івано-Франківщини. З 1 березня 2025 року уряд запровадив регулювання вартості на безрецептурні ліки. Відтак закупівельна ціна і та, що на прилавку аптеки, не повинна різнитися більше як на 35%.

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Також Кабмін дозволив Держпродспоживслужбі проводити планові та позапланові перевірки аптек попри те, що триває воєнний стан.

Як відбувається моніторинг аптек в Івано-Франківську — у матеріалі Суспільного.

Працівники Головного управління Держпродспоживслужби області почали перевірку однієї з аптек після скарги покупця на завищення ціни на два препарати.

“Суб’єкти господарювання зобов’язані нам надавати інформацію про закупівельну та роздрібну ціну ліків. Ми перевіряємо, чи відповідають ціни встановленому розміру торгівельної надбавки. У разі порушення державної дисципліни будуть застосовані адміністративні й адміністративно-господарські санкції”, — каже начальниця відділу контролю у сфері торгівлі Віта Сиромятнікова.

Працівники аптеки відмовилися від коментарів Суспільному.

Віта Сиромятнікова продовжує: уряд запровадив регулювання надбавки на безрецептурні ліки з 1 березня. Раніше ціни на ці препарати встановлював ринок, тепер націнка не повинна перевищувати 35%.

Місцева жителька Марія Подолець каже, що помітила зниження цін в аптеках.

“Я бачу результат. “Валідол” брала по 35 гривень, навіть по 30, а сьогодні купила за 18 гривень. Приємно, оскільки у мене з тиском та серцем проблеми”, — розповіла Марія Подолець.

Ольга Кава поки не помітила знижок на ліки.

“Я часто в аптеках буваю, але на знижки ще не натрапляла. Ну хіба, якщо є карточка аптечна, тоді 10% буде знижки”, — каже іванофранківка Ольга Кава.

Окрім перевірок за скаргами споживачів, працівники Держпродспоживслужби проводять моніторинг цін в аптеках. Наразі проінспектували 30 аптечних закладів у місті.

“Ми фіксуємо роздрібні, відпускні та оптово-закупівельні ціни на 25 лікарських засобів. Цю інформацію направляємо в Головне управління для відповідного аналізу”, — розповів заступник начальника Івано-Франківського міського управління Держпродспоживслужби Володимир Степуляк.

Загалом до Держпродспоживслужби надійшли 48 звернень від жителів Івано-Франківської області щодо можливого завищення вартості ліків в аптеках. Перше з них було зареєстровано 5 березня.