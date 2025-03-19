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Стали відомі імена усіх десятьох прикарпатців, яких звільнили з російської неволі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стали відомі імена усіх десятьох прикарпатців, яких звільнили з російської неволі

Автор: Петро Якимчук
19/03/2025 22:48
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Добрі новини для Прикарпаття.

Серед звільнених полонених – 10 наших земляків, з них 9 захисників.

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Імена оприлюднила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук передає правда ІФ

  • ▫️ Ігор Король, який служив в мотопіхотному батальйоні та зник безвісти влітку 2022 року.
  • ▫️ Ігор Лисак з Галицької громади. Вважався зниклим безвісти з літа минулого року.
  • ▫️Ігор Логай, який потрапив у полон у травні 2022 року в Маріуполі.
  • ▫️ Олександр Медвідь з Калуського району. Зник безвісти влітку 2022 року на Херсонщині.
  • ▫️Микола Сухіна з Коломийщини. Зник безвісти в липні 2023 року в Луганській області.
  • ▫️Володимир Труш з Бурштинської громади. Безвісти зник влітку 2024 в районі Бахмута.
  • ▫️ Володимир Федорич з Калуського району, який вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року.
  • ▫️ Віталій Федорів з Богородчанщини. Воював на Луганщині, зник безвісти влітку 2022 року.
  • ▫️ Роман Хомин з Долинщини, вважався зниклим безвісти з вересня 2024 року.
  • ▫️ Сергій Леонов з Івано-Франківської громади.