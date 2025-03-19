Стали відомі імена усіх десятьох прикарпатців, яких звільнили з російської неволі

Добрі новини для Прикарпаття.
Серед звільнених полонених – 10 наших земляків, з них 9 захисників.
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Імена оприлюднила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук передає правда ІФ
- Ігор Король, який служив в мотопіхотному батальйоні та зник безвісти влітку 2022 року.
- Ігор Лисак з Галицької громади. Вважався зниклим безвісти з літа минулого року.
- Ігор Логай, який потрапив у полон у травні 2022 року в Маріуполі.
- Олександр Медвідь з Калуського району. Зник безвісти влітку 2022 року на Херсонщині.
- Микола Сухіна з Коломийщини. Зник безвісти в липні 2023 року в Луганській області.
- Володимир Труш з Бурштинської громади. Безвісти зник влітку 2024 в районі Бахмута.
- Володимир Федорич з Калуського району, який вважався зниклим безвісти з грудня 2024 року.
- Віталій Федорів з Богородчанщини. Воював на Луганщині, зник безвісти влітку 2022 року.
- Роман Хомин з Долинщини, вважався зниклим безвісти з вересня 2024 року.
- Сергій Леонов з Івано-Франківської громади.