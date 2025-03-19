Один день для ЗСУ: працівники «Прикарпаттяобленерго» зібрали 58 мільйонів гривень

Працівники «Прикарпаттяобленерго» один день на місяць працюють для ЗСУ. За три роки такої ініціативи зібрали 58 мільйонів гривень та перерахували на армію.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це йдеться у сюжеті Канал 402, пише Репортер.
Зібрані кошти спрямовують координаційному центру «Save Ukraine Now». Центр опікується підрозділами з Прикарпаття та допомагає закривати потреби бійців.
Для працівників є можливість обрати: або це одноденний заробіток, який вираховується автоматично, або фіксована сума. З травня 2022 року щомісяця частина доходів працівників Прикарпаття обленерго йде на потреби військових підрозділів з Прикарпаття, – каже голова профкому «Прикарпаттяобленерго» Ольга Тишко.
Представниця координаційного центру «Save Ukraine Now» Ярина Мельник каже, що саме завдяки колективу енергетиків ініціатива і зародилась. Згодом до неї долучилися й інші організації.
Все, що ми передаємо, дуже швидко виходить з ладу, тому що війна дуже інтенсивна. Запити від військових постійно є. Постачальники бачать, що ми купуємо багато. Вони кажуть, у нас зараз є 40 одиниць оптики. Ми погоджуємось, оскільки знаємо, що в кінці місяця будуть приходити кошти з програми одноденного заробітку, – розповідає Ярина Мельник.