Один день для ЗСУ: працівники «Прикарпаттяобленерго» зібрали 58 мільйонів гривень

Працівники «Прикарпаттяобленерго» один день на місяць працюють для ЗСУ. За три роки такої ініціативи зібрали 58 мільйонів гривень та перерахували на армію.

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Про це йдеться у сюжеті Канал 402, пише Репортер.

Зібрані кошти спрямовують координаційному центру «Save Ukraine Now». Центр опікується підрозділами з Прикарпаття та допомагає закривати потреби бійців.

Для працівників є можливість обрати: або це одноденний заробіток, який вираховується автоматично, або фіксована сума. З травня 2022 року щомісяця частина доходів працівників Прикарпаття обленерго йде на потреби військових підрозділів з Прикарпаття, – каже голова профкому «Прикарпаттяобленерго» Ольга Тишко.

Представниця координаційного центру «Save Ukraine Now» Ярина Мельник каже, що саме завдяки колективу енергетиків ініціатива і зародилась. Згодом до неї долучилися й інші організації.