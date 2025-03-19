ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Один день для ЗСУ: працівники «Прикарпаттяобленерго» зібрали 58 мільйонів гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Один день для ЗСУ: працівники «Прикарпаттяобленерго» зібрали 58 мільйонів гривень

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 22:34
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Працівники «Прикарпаттяобленерго» один день на місяць працюють для ЗСУ. За три роки такої ініціативи зібрали 58 мільйонів гривень та перерахували на армію. 

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться у сюжеті Канал 402, пише Репортер.

Зібрані кошти спрямовують координаційному центру «Save Ukraine Now». Центр опікується підрозділами з Прикарпаття та допомагає закривати потреби бійців.

Для працівників є можливість обрати: або це одноденний заробіток, який вираховується автоматично, або фіксована сума. З травня 2022 року щомісяця частина доходів працівників Прикарпаття обленерго йде на потреби військових підрозділів з Прикарпаття, – каже голова профкому «Прикарпаттяобленерго» Ольга Тишко.

Представниця координаційного центру «Save Ukraine Now» Ярина Мельник каже, що саме завдяки колективу енергетиків ініціатива і зародилась. Згодом до неї долучилися й інші організації.

Все, що ми передаємо, дуже швидко виходить з ладу, тому що війна дуже інтенсивна. Запити від військових постійно є.  Постачальники бачать, що ми купуємо багато. Вони кажуть, у нас зараз є 40 одиниць оптики. Ми погоджуємось, оскільки знаємо, що в кінці місяця будуть приходити кошти з програми одноденного заробітку, – розповідає Ярина Мельник.