Понад 900 тисяч зарплати, “Таврія” та телятник. Що задекларував в.о. голови Косівської РДА

Василь Жмендак, який виконує обов’язки голови Косівської райдержадміністрації, оприлюднив декларацію про свої доходи за 2024 рік.
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Як повідомляється у декларації, минулого року чиновник отримав дохід у розмірі 917 926 гривень. Важливо зазначити, що у 2023 році його зарплата на посаді заступника голови РДА склала 390 186 гривень.
Окрім цього, Василь Жмендак отримав пенсію в розмірі 77 315 гривень. Його дружина, Марія Жмендак, працює в Управлінні соціального захисту населення Косівської РДА та задекларувала заробітну платню сумою 339 699 гривень. Також у 2024 році вона отримала пенсію в розмірі 61 413 гривень. Загальний дохід подружжя чиновників за рік склав 1 396 353 гривні.
Крім того, Василь Жмендак тримає у готівці 500 тисяч гривень, а його дружина – 200 тисяч гривень.
Василь Жмендак також володіє автомобілем ЗАЗ 1102 1993 року випуску, причепом та TOYOTA LAND CRUISER 2007 року. Тим часом на дружину оформлено автомобіль SKODA OCTAVIA, випущений у 2010 році.
Чиновник є власником двох земельних ділянок, гаража та телятника в селі Рожнів.