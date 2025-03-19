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Калуська громада оголосила Дні жалоби за трьома полеглими воїнами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада оголосила Дні жалоби за трьома полеглими воїнами

Автор: Петро Якимчук
19/03/2025 21:49
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20, 21 та 22 березня у Калуській громаді оголошено Днями жалоби за трьома полеглими Захисниками України

Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ

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У боротьбі за волю та незалежність України загинули мужні воїни:

  • Андрій Красій, водій десантно-штурмового відділення, загинув 12 березня у Курській області рф.
  • Олег Івахнюк, стрілець-снайпер, загинув 1 березня на Донеччині, проте офіційно його загибель підтвердили 15 березня.
  • Сергій Скороход, кулеметник, загинув 14 березня 2025 на Покровському напрямку.

Для вшанування пам’яті наших полеглих Захисників 20, 21 та 22 березня у Калуській громаді оголошено днями жалоби.