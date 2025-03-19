Калуська громада оголосила Дні жалоби за трьома полеглими воїнами

20, 21 та 22 березня у Калуській громаді оголошено Днями жалоби за трьома полеглими Захисниками України

Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ

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У боротьбі за волю та незалежність України загинули мужні воїни:

Андрій Красій, водій десантно-штурмового відділення, загинув 12 березня у Курській області рф.

Олег Івахнюк, стрілець-снайпер, загинув 1 березня на Донеччині, проте офіційно його загибель підтвердили 15 березня.

Сергій Скороход, кулеметник, загинув 14 березня 2025 на Покровському напрямку.

Для вшанування пам’яті наших полеглих Захисників 20, 21 та 22 березня у Калуській громаді оголошено днями жалоби.