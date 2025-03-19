Зеленський про ситуацію на кордоні з Курщиною: Наші військові будуть там, поки це потрібно

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо можливого проведення українськими військовими операції на території Бєлгородської області рф.

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Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у форматі відеоконференції.

Володимир Зеленський заявив, що росія нарощує свої сили на кордоні, особливо навпроти Сумської області. За його словами, москва планує завдавати ударів по Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Він підкреслив, що Україна виконує свої завдання в Курській регіоні, і ця операція триватиме стільки, скільки потрібно.

«Ми бачимо скупчення військ у Курській області. Вони хочуть бити по Сумській, Харківській і Запорізькій областях. Але ми так легко їм це зробити не дамо», — наголосив Президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що стратегічні дії української армії спрямовані на унеможливлення подальших спроб росії розширити зону окупації.

Президент України прокоментував чутки, які ширяться в російських соцмережах, про нібито «оточення» українських військових. За його словами, це не відповідає дійсності, а такі інформаційні вкиди є частиною пропаганди кремля.

«Наші хлопці стоять там і показують, що не оточені. Не путін керує, коли їм куди відходити», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також згадав про можливість дипломатичних рішень щодо деескалації, зокрема, якщо президент США Дональд Трамп зможе «дотиснути» певні домовленості. Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримає будь-які ініціативи, які ведуть до зменшення обстрілів як військових, так і цивільної інфраструктури.