Мама дочекалася: З російської неволі повернувся 22-річний франківець Ігор Логай

У середу, 19 березня, під час обміну полоненими з російської неволі повернувся військовослужбовець з Івано-Франківська Ігор Логай.

Боєць пробув у полоні із середини травня 2022 року. Цю інформацію підтвердила матір бійця Зоряна Логай, передає Правда Іф з посиланням на Суспільне

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“Мені подзвонили з координаційного штабу і сказали: “Пані Зоряно, з вами дуже хочуть поговорити”. І, чую, Ігор каже мені: “Мамулечка, ти мене дочекалася”. Це були його перші слова”, — говорить мати військового.

Військовий Ігор Логай народився у 2002 році. Він пішов захищати країну у березні 2021. Боєць служив у полку “Азов” в Маріуполі. Звідти 17 травня 2022 року він потрапив у російський полон.

Зі слів Зоряни Логай, зв’язку у полоні із сином майже не було. Коли він перебував в Оленівці — отримувала короткі повідомлення. Однак після того, як його перевели до іншої колонії, зв’язок повністю перервався.

Від побратимів мати дізналася, що Ігор Логай також перебував у Таганрозі.

Що відомо про обмін військовополоненими 19 березня

19 березня між російською та українською сторонами відбувся обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Серед звільнених — військові ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонники. Також є оборонці Маріуполя, ті, хто брав участь у Курській операції та служив на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині, у Харківській та Запорізькій областях.

Також звільнені 22 військові у важкому стані. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення.

18 березня очільник Росії Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом анонсував обмін полоненими, який мав би відбутися 19 березня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.