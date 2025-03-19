5 советов при выборе адвоката по уголовным делам

Помощь классифицированного адвоката – это гарантия защиты ваших прав. И именно от того, насколько квалифицированного юриста вы найдёте, будет зависеть успех дела. Тем более, что уголовное право считается одной из самых тяжёлых и комплексных отраслей.

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Вы можете обратиться на https://sbars.com.ua/ru/uslugi/advokat-po-ugolovnym-delam/, запросив помощь уголовных юристов. Она может быть как для разовой (единичная консультация), так и с комплексным сопровождением и полным построением стратегии защиты.

Мы собрали 5 полезных и практичных советов для быстрого поиска адвоката.

Выбирайте юриста со специализацией на уголовном праве

Юристы сегодня, как правило, могут специализироваться на разных отраслях права. И редко занимаются абсолютно всеми проблемами. Очевидно, что для решения вопросов, касаемых Уголовного права, не стоит рассматривать, например адвокатов, специализирующихся на разделении имущества при разводе или помощи клиентам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие.

Ищите юриста, который знаком совсем и нюансами уголовного процесса, в том числе следственных действий, судебной практики. Можно также поинтересоваться у специалиста, имеет ли он в предыдущих кейсах дела, похожие на ваше.

Проверьте, имеется ли у адвоката лицензия

Чтобы быть допустимым к расследованию уголовных преступлений и работать с судом и сотрудниками правоохранительных органов, необходимо иметь соответствующие лицензии, статус адвоката. Это подтверждается, как правило, сертификатом и свидетельством, а также внесением специалиста в реестр адвокатов Украины.

Лицензированные специалисты обычно не скрывают данную информацию и предоставят вам номер свидетельства про право на адвокатскую деятельность.

Тщательно изучите репутацию специалиста

Чтобы убедиться, что вы нашли действительно хорошего адвоката, узнайте о том, как к сотрудничеству с ним относятся и его клиенты. Отзывы можно поискать:

на тематических юридических форумах;

на специальных сайтах, где оставляют отзывы о разных специалистах;

в социальных сетях и тематических каналах;

среди знакомых или коллег, которым требовалась помощь адвоката по уголовным делам.

Пройдите первую консультацию

Прежде чем приступать к долгосрочному сотрудничеству и подписывать договор, не лишним будет записаться на консультацию с адвокатом. В ходе разговора вы сможете убедиться, насколько комфортно вам будет работать со специалистом, насколько чётко он объясняет возможные варианты решения ситуаций без пустых обещаний.

Уточните стоимость услуг

Вы можете найти хорошего адвоката, услуги которого, впрочем окажутся вам не по карману. Прайс услуг специалистов может отличаться в несколько раз и будет зависеть от квалификации, ценовой политики конкретной юридической компании, сложности дела.

Подозрительными являются как чересчур низкие, так и слишком высокие цены. Поэтому заранее стоит узнать весь прайс. Уточнить в том числе, имеются ли дополнительные и скрытые платежи.