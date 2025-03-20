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Якою буде погода на Прикарпатті 20 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 20 березня

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 08:19
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Прогноз погоди на четвер, 20 березня 2025 року,  повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря

  • По Івано-Франківську: вночі 2-4° морозу, вдень 12-14° тепла.
  • По області: вночі 0-5° морозу, вдень 10-15° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: вночі 4-9° морозу, вдень 5-10° тепла.