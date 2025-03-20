Якою буде погода на Прикарпатті 20 березня

Прогноз погоди на четвер, 20 березня 2025 року, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Температура повітря