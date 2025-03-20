Якою буде погода на Прикарпатті 20 березня

Прогноз погоди на четвер, 20 березня 2025 року, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ
По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Температура повітря
- По Івано-Франківську: вночі 2-4° морозу, вдень 12-14° тепла.
- По області: вночі 0-5° морозу, вдень 10-15° тепла.
- У високогір’ї Карпат: вночі 4-9° морозу, вдень 5-10° тепла.