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Франківська акація посіла 6 місце на конкурсі "Європейське дерево 2025 року"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська акація посіла 6 місце на конкурсі “Європейське дерево 2025 року”

Автор: Петро Якимчук
20/03/2025 08:43
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У середу,19 березня, завершилася церемонія нагородження призерів щорічного конкурсу “Європейське дерево 2025 року”, що проходила у Брюсселі.

Україну у цьому конкурсі представляло дерево Івано-Франківська акація біла — “Свідок семи поколінь”. За результатами голосування франківська акація посіла шосте місце, передає Правда ІФ з посиланням на екологічного експерта Тамару Кундельську.

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Франківська акація набрала майже 17 тисяч голосів.

“Це суперрезультат як для Франківської громади, так і для країни загалом, адже в конкурсі брало участь 15 країн!” – прокоментувала результати голосування Кундельська.

Результати конкурсу:

  • 1 місце: Heart of the Dalkowskie Hills з Польщі, 147 553 голоси
  • 2 місце: The Lovers Banyan Tree з Португалії, 43 427 голосів
  • 3 місце: Піно де Хуан Молінера з Іспанії, 36 873 голоси
  • 4 місце: Лукавицький дуб, Чехія, 35 650 голосів
  • 5 місце: Дика груша з Бошаці, Словаччина, 23 729 голосів
  • 6 місце: Акація біла, Україна, 16 986 голосів.