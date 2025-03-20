Франківська акація посіла 6 місце на конкурсі “Європейське дерево 2025 року”

У середу,19 березня, завершилася церемонія нагородження призерів щорічного конкурсу “Європейське дерево 2025 року”, що проходила у Брюсселі.
Україну у цьому конкурсі представляло дерево Івано-Франківська акація біла — “Свідок семи поколінь”. За результатами голосування франківська акація посіла шосте місце, передає Правда ІФ з посиланням на екологічного експерта Тамару Кундельську.
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Франківська акація набрала майже 17 тисяч голосів.
“Це суперрезультат як для Франківської громади, так і для країни загалом, адже в конкурсі брало участь 15 країн!” – прокоментувала результати голосування Кундельська.
Результати конкурсу:
- 1 місце: Heart of the Dalkowskie Hills з Польщі, 147 553 голоси
- 2 місце: The Lovers Banyan Tree з Португалії, 43 427 голосів
- 3 місце: Піно де Хуан Молінера з Іспанії, 36 873 голоси
- 4 місце: Лукавицький дуб, Чехія, 35 650 голосів
- 5 місце: Дика груша з Бошаці, Словаччина, 23 729 голосів
- 6 місце: Акація біла, Україна, 16 986 голосів.