Франківська акація посіла 6 місце на конкурсі “Європейське дерево 2025 року”

У середу,19 березня, завершилася церемонія нагородження призерів щорічного конкурсу “Європейське дерево 2025 року”, що проходила у Брюсселі.

Україну у цьому конкурсі представляло дерево Івано-Франківська акація біла — “Свідок семи поколінь”. За результатами голосування франківська акація посіла шосте місце, передає Правда ІФ з посиланням на екологічного експерта Тамару Кундельську.

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Франківська акація набрала майже 17 тисяч голосів.

“Це суперрезультат як для Франківської громади, так і для країни загалом, адже в конкурсі брало участь 15 країн!” – прокоментувала результати голосування Кундельська.

Результати конкурсу: