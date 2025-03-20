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Рятувальники ліквідували масштабну пожежу У Коломийському районі

Автор: Оксана Марушкевич
20/03/2025 09:09
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20 березня о 02:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу складського приміщення в селі Хутір-Будилів, Снятинської ТГ, Коломийського району. 

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

До місця виклику було направлено вогнеборців пожежно-рятувальної частини міста Снятин, а також добровольців місцевих пожежних команд сіл Завалля, Прутівка та Вовчківці.

На місці події рятувальники встановили, що загорілося недіюче складське приміщення. Площа займання становила 300 кв. м.

Рятувальники локалізували пожежу о 03:03 та 04:20 – ліквідували.

До ліквідації також було залучено чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області.

Постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють фахівці.

Пожежник заходить у задимлене приміщення