Фінляндія знову визнана найщасливішою країною світу, Україна опустилася в рейтингу

Фінляндія восьмий рік поспіль зберігає за собою позицію найщасливішої країни у світі. Україна опустилася у рейтингу на 111 місце.

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Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, який спільно складають Центр дослідження благополуччя Оксфордського університету, Gallup та ООН.

Під час складання рейтингу враховуються такі показники, як рівень ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість здорового життя, свобода, щедрість та сприйняття корупції.

Двадцятка найщасливіших країн світу виглядає так: Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція, Нідерланди, Коста-Ріка, Норвегія, Ізраїль, Люксембург, Мексика, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, Бельгія, Ірландія, Литва, Австрія, Канада, Словенія, Чехія.

Афганістан знову опинився на останньому місці у списку – 147 місце. Сьєрра-Леоне, Ліван, Малаві та Зімбабве замикають п’ятірку найбільш нещасливих країн світу.

Україна цього року опустилася на 111 місце у рейтингу.

США (24 місце) опустилися до найнижчого за всю історію показника, а Велика Британія (23 місце) повідомила про найнижчу середню оцінку життя з моменту публікації звіту в 2017 році.

Коста-Ріка та Мексика вперше увійшли до першої десятки найщасливіших країн.