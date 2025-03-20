Лайта, Емір та Меланія: якими рідкісними іменами називали іванофранківців на початку 2025

У січні-лютому 2025 року в Івано-Франківську новонароджених називали як рідковживаними іменами (Лайта, Суламіта, Емір, Асія, Меланія), так і більш поширеними.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Загалом 361 малюк отримав свій перший документ у січні-лютому 2025 року. Також у відділі державної реєстрації актів цивільного стану в Івано-Франківську видали 186 свідоцтв про народження за допомогою комплексної послуги “єМалятко”, йдеться у дописі.

Для малюків батьки обирали такі рідковживані імена: Лайта, Божена, Дзвенислава, Меланія, Беніамін, Леона, Ернест, Гордій, Суламіта, Емір, Асія, Яків, Тереза, Еліза, Елеонора.

Серед найпоширеніших імен, які реєстрували при народженні дітей працівники ДРАЦСу, — Олександр, Тимофій, Матвій, Максим, Тадей, Єва, Софія, Емілія, Аделіна.

Також в Івано-Франківську у січні та лютому зареєстрували по чотири пари двійнят.